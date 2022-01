Stiri pe aceeasi tema

- Sinead O’Connor a fost internata la spital, dupa ce a postat un mesaj tulburator pe Twitter.Mesajul lasa sa se ințeleaga ca se va sinucide.Artista a fost internata la spital, dupa ce a postat un mesaj tulburator pe Twitter.„Am decis sa-mi urmez fiul. Nu are rost sa traiesc fara el. Tot ce ating, stric.…

- Cantareata Sinead O'Connor a fost internata la spital, la o saptamana dupa ce fiul ei in varsta de 17 ani a fost gasit mort. Ea a anuntat de joi seara ca se duce la spital, pentru a primi ajutor, dupa ce a impartasit, pe Twitter, o serie de postari tulburatoare in care spune ca vrea sa-si ia viata.

- Sinead O’Connor trece prin coșmarul vieții ei! Niciun parinte nu ar trebui sa experimenteze o asemenea durere. Artista de origine irlandeza se pregatește sa iși inmormanteze fiul adolescent, care s-a sinucis zilele trecute, noteaza click.ro. Shane avea doar 17 ani. Intr-un mesasj sfașietor, postat pe…

- Sinead O’Connor amenința spitalul in care era internat fiul ei cu un proces, dupa ce adolescentul a disparut, deși ar fi trebuit sa se afle sub supravegherea medicilor. Tanarul de 17 ani s-a sinucis, noteaza click.ro. Cantareața de 55 de ani nu-și revine din șoc dupa pierderea fiului Shane, in varsta…

- Tanarul, care disparuse joi dintr-un centru unde se afla sub supraveghere pentru risc de sinucidere, a fost vazut pentru ultima oara la Tallaght, la sud de Dublin.Un purtator de cuvant al politiei a confirmat sambata mediilor locale ca dupa recuperarea unui corp in zona Bray, din Wicklow, vineri 7 ianuarie,…

- Cantareata in varsta de 55 de ani spune ca fiul sau „a decis sa puna capat luptei”.Sinead O’Connor a anuntat tragica veste pe Twitter, pe 8 ianuarie, informeaza Daily Mail.„Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Conner, lumina vietii mele, a decis sa incheie lupta aici, iar acum este la Dumnezeu.…

- Cantareata in varsta de 55 de ani spune ca fiul sau „a decis sa puna capat luptei”.Sinead O’Connor a anuntat tragica veste pe Twitter, pe 8 ianuarie, informeaza Daily Mail.„Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Conner, lumina vietii mele, a decis sa incheie lupta aici, iar acum este la Dumnezeu.…

- Shane, fiul cantaretei irlandeze Sinead O’Connor, in varsta de 17 ani, a murit la doua zile dupa ce a fost dat disparut, scrie independent.co.uk. Cantareata a anuntat vestea pe Twitter, la primele ore ale zilei de 8 ianuarie: „Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, lumina vietii…