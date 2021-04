Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Sindy de la Survivor Romania 2021 a vorbit despre fiica ei la Teo Show. Aceasta s-a exprimat in ce privește evoluția ei in aces concurs, dar a menționat și anumite probleme pe care Razboinica le-ar putea intampina in concurs. Sindy, probleme de adaptare la Survivor Romania 2021? Mama lui Sindy…

- Alina Laufer a adus pe lume pe 18 februarie doi bebeluși. Gemenii s-au nascut prematur și au ramas sub atenția medicilor. Au trecut șase saptamani de atunci, iar vedeta a povestit recent ce progrese uimitoare au facut micuții. Inca nu au ajuns acasa! Alina Laufer a dezvaluit ca ii hranește pe gemeni…

- Majda s-a intors in Romania, dupa ce a fost eliminata de la „ Survivor Romania ”, iar luni seara, 8 martie a fost invitata in cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D. Vedeta a povestit experiența de care a avut parte in Republica Dominicana. Majda a dezvaluit ca au fost momente in care a simțit ca…

- Szidonia „Sindy” Szasz este noua concurenta de la Survivor Romania 2021 . Aceasta a intrat in competiție alaturi de Andreea Antonescu, Marius Craciun și Romina. Szidonia a venit cu forțe proaspete in Republica Dominicana și este hotarata sa ajunga pana in marea finala. Aceasta practica de cinci ani…

- Costi Ionița a fost eliminat din compeția Survivor Romania 2021, fiind votat intr-o mare masura. Acesta a povestit in emisiunea Teo Show, de la Kanal D, ce s-a intamplat in Republica Dominicana. Costi Ionița, schimbare radicala dupa Survivor Romania 2021 In platoul emisiunii s-au aflat insa trei susținatoare…

- Amna s-a intors in Romania din Republica Dominicana, acolo unde a participat in competiția Survivor Romania 2021. Amna s-a intors din cauza unor probleme digestive. Amna, despre chinui indurat la Survivor Romania 2021 Amna a fost invitata in emisiunea in emisiunea Teo Show, de la Kanal D, unde a povestit…

- Anul trecut, Anca Țurcașiu a trecut printr-un divorțdureros, dupa 22 de ani de casnicie. Acum, actrița se simte mult mai bine și adecis sa ia viața de la capat, facand lucruri care ii plac. Invitata la TeoShow, vedete a dezvaluit pentru prima data cat a slabit dupa desparțire.Anca, in varsta de aproape…