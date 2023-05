Stiri pe aceeasi tema

- Simptomele din boala Parkinson ar putea fi reversibile. Peste 100 de studii clinice desfașurate la nivel mondial implica utilizarea celulelor stem in tratamentul bolii Parkinson. Recent, in Suedia, primul pacient cu boala Parkinson a primit un transplant cu celule stem. Boala Parkinson este una dintre…

- Pe fondul unui excedent de vaccinuri COVID, Pfizer si BioNTech au venit cu o noua propunere catre Uniunea Europeana, conform careia statele membre sa plateasca jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de milioane de doze anulate, a relatat duminica, 30 aprilie, cotidianul Financial…

- Vorbim astazi despre una dintre cauzele durerii de sold: necroza avasculara de cap femural. Este o afectiune care apare atunci cand vascularizatia la nivelul soldului este intrerupta. Ne explica dr. Vladimir Puscasu, medic primar Ortopedie si traumatologie.

- Importanta perceputa a vaccinurilor pentru copii a scazut cu 10% in Romania dupa declansarea pandemiei de COVID-19, conform unui raport al UNICEF privind imunizarea. Perceptia populatiei cu privire la importanta vaccinurilor adresate copiilor a scazut in timpul pandemiei de COVID-19 in 52 dintre cele…

- Boala pilonidala reprezinta o afectiune a pielii constand in prezenta unei cavitati ce contine fire de par si fragmente de piele situata in santul interfesier ce se poate intinde in profunzime pana la planul osos (osul sacru). Boala se intalneste adesea la tineri intre 15 si 35 de ani, de 3…

- La nivel mondial, boala cronica de rinichi reprezinta a zecea cauza de deces Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca prevalenta estimata in Romania a bolii cronice de rinichi este de pana la 10%, potrivit Agerpres. Conform ministrului, doar la una din zece persoane care sufera de aceasta…

- Vorbim astazi de o afectiune dureroasa care apare la nivelul cotului, din cauza suprasolicitarii: cotul tenismenului. Dupa cum ii spune si numele, este legata de practicarea sporturilor in care se utilizeaza rachete sau palete. Despre tratament si recuperare in aceasta afectiune, discutam cu dr. Simona…

- In Bulgaria, vaccinurile contra Covid-19 expirate sunt distruse, fara refacerea stocurilor, a anunțat ministrul Sanatații, Asen Madjdiev, potrivit dpa. De fapt, este o reluare a acestui proces de distrugere a vaccinurilor expirate, Bulgaria urmand ca in acest an sa scape de alte 2,8 milioane doze,…