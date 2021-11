Sindromul Impostorului sau ciudatul sentiment că ai păcălit pe toată lumea… Ai simțit vreodata ca nu te integrezi intr-un context, ca nu aparții grupului tau de prieteni sau colectivului de la locul de munca? Ca și cum ar exista pericolul ca prietenii sau colegii tai sa descopere ca nu meriți locul de munca, funcția ocupata și realizarile personale? Daca nu exista un motiv real și cunoscut […] Articolul Sindromul Impostorului sau ciudatul sentiment ca ai pacalit pe toata lumea… apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ai simțit vreodata ca nu te integrezi intr-un context, ca nu aparții grupului tau de prieteni sau colectivului de la locul de munca? Ca și cum ar exista pericolul ca prietenii sau colegii tai sa descopere ca nu meriți locul de munca, funcția ocupata și realizarile personale? Daca nu exista un motiv…

- Ai simțit vreodata ca nu te integrezi intr-un context, ca nu aparții grupului tau de prieteni sau colectivului de la locul de munca? Ca și cum ar exista pericolul ca prietenii sau colegii tai sa descopere ca nu meriți locul de munca, funcția ocupata și realizarile personale? Daca nu exista un motiv…

- Ai simțit vreodata ca nu te integrezi intr-un context, ca nu aparții grupului tau de prieteni sau colectivului de la locul de munca? Ca și cum ar exista pericolul ca prietenii sau colegii tai sa descopere ca...

- Noile restricții adoptate recent de catre Guvernul Romaniei, pentru combaterea pandemiei, afecteaza, din nou, mulți agenți economici. Aceștia pot depune deja, de la inceputul acestei luni, documentele necesare acordarii subvențiilor pentru șomajul tehnic, la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței…

- Lumea experților contabili bacauani a devenit mai trista și mai saraca dupa ce unul dintre profesioniștii ei, economistul Constantin Pastrav, a plecat catre Edenul biblic, catre Campiile Elizee, catre locul in care credem ca ajung, la final, toți oamenii virtuoși. Acolo se aduna spiritele celor drepți.…

- Salariații Garzii Naționale de Mediu au declanșat conflictul de munca din cauza salariilor pe care le considera foarte mici. Intre protestatari se numara și salariații Comisariatului Județean Bacau al Garzii Naționale de Mediu (GNM). Liderul Grupei sindicale din Bacau a Sindicatului Național al Garzii…

- Recent, Senatul Romaniei a adoptat un proiect de act normativ prin care se recunoaște activitatea desfașurata de catre persoanele fizice autorizate, și nu numai, ca fiind vechime in munca. Propunerea legislativa aparține USR PLUS și are ca obiect completarea OUG 44/2008 privind desfașurarea activitaților…

- In județul Bacau, oferta de locuri de munca este aproape constanta de luni bune, situandu-se in jurul a aproximativ 1.900 posturi libere in peste 170 de meserii. Posibilitați de angajare sunt in diverse domenii de activitate, respectiv in construcții, confecțiile de imbracaminte și incalțaminte, transporturi,…