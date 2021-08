Sindromul Havana amână turneul asiatic al vicepreședintelui SUA Kamala Harris ​Vizita vicepreședintelui american Kamala Harris în Vietnam a fost amânata cu doar câteva ore înainte de plecare din cauza suspiciunilor legate de alte doua cazuri de îmbolnaviri cu așa-zisul Sindrom Havana, identificate la Hanoi, au precizat oficiali ai Casei Albe citați de Associated Press și The Guardian.



Ancheta se afla în faza incipienta, iar oficialii americani au considerat ca este mai bine ca Harris sa amâne vizita care face parte din turneul sau în Asia menit sa reasigure aliații din zona în legatura cu angajamentele de politica…

Sursa articol: hotnews.ro

