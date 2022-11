Sindromul bradului de Craciun este o alergie la acest arbore tradițional, care poate afecta in special persoanele care au o predispoziție alergica. Puțin cunoscut, sindromul bradului de Craciun se manifesta ca o alergie și este legat de mucegaiurile pe care bradul le raspandește odata ce ajunge in casele noastre. In mediu natural, bradul gazduiește in scoarța sa ciuperci de mici dimensiuni. Aceste microorganisme incep sa se dezvolta in mod accelerat atunci cand ajung intr-un spațiu incalzit și evident se raspandesc in toata casa. Autorii unui studiu consacrat acestui sindrom au depistat 53 de…