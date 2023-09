Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Unit Tarom (SUT) solicita sustinerea unor activitati de donatii si subscriptie publica de actiuni pentru salvarea operatorului aerian national, care in anul 2023 mai dispune de 12 aeronave si doar 19 zboruri externe, fata de 27 de zboruri si mult mai multe aeronave in anul 1967.

- Mii de pasageri sunt afectați de intarzieri mari si anulari ale curselor aeriene dupa ce o "problema tehnica" a afectat sistemele de control al traficului aerian din Marea Britanie, scrie BBC.

- Alte zboruri spre și dinspre Cluj au fost anulate din cauza unei probleme tehnice aparute la sistemele de control al traficului aerian din Marea Britanie, unde mii de oameni se confrunta acum cu intarzieri de zbor. Romanii sau turiștii care vor sa vin la Cluj-Napoca sunt blocați in toata Marea Britanie.…

- Mii de pasageri sunt blocați pe aeroporturile din Marea Britanie din cauza unor probleme la sistemele de control a traficului aerian. Zboruri cu plecari și sosiri pe Aeroportul Cluj au fost afectate.

- Compania Air Moldova a ramas fara certificatul de operator aerian. Anunțul a fost facut de reprezentanții Autoritații Aeronautice Civile, care au specificat ca compania nu are niciun avion ce poate efectua zboruri. Singura aeronava din gestiunea operatorului aerian se afla la mentenanța, iar lucrarile…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat anularea unor zboruri pe anumite rute Wizz Air anunta ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in cadrul retelei sale, rezultand in anularea unor zboruri in anumite zile, intre…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca va anula mai multe zboruri, cauza fiind unele probleme descoperite la motoarele GTF ale mai multor aeronave. „Wizz Air anunța ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in cadrul rețelei…

