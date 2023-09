Sindicatul TAROM cere donații pentru salvarea companiei Sindicatul Unit Tarom (SUT) propune inițierea unor strangeri de fonduri prin donații și subscripții publice pentru sprijinirea companiei aeriene naționale. Se apeleaza la aceste masuri pe fondul situației alarmante prin care trece compania in prezent: doar 12 aeronave in portofoliu și 19 zboruri internaționale efectuate in 2023, comparativ cu anul 1967, cand societatea avea 27 de zboruri și o flota mult mai mare, potrivit unui comunicat de presa. „In 18 septembrie 2023, compania TAROM ar fi trebuit sa serbeze cei 69 de ani de la infiintare. Din pacate, de 33 de ani, aproape jumatate din viata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

