- Ministrul economiei din Spania, Nadia Calvino, a anuntat, la la Forumul Ambrosetti din Cernobbio, Italia, ca Spania isi mentine strategia de a majora salariul minim pentru a reduce decalajul de prosperitate din tara, pe fondul celei mai rapide cresteri a inflatiei din ultimul deceniu, informeaza Agerpres…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat marți, intr-un interviu pentru Digi24, ca analizele economice estimeaza ca prețurile in Romania vor mai crește, dar a refuzat sa dea o cifra, afirmand doar ca nu vor fi scumpiri disproporționate. „Se estimeaza o creștere a prețurilor, insa nu disproporționata.…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,186 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2021, in scadere cu 142.600 persoane fata de 1 ianuarie 2020, populatia feminina fiind majoritara, cu 9,795 milioane de persoane, respectiv 51% din total, potrivit datelor provizorii publicate de Institutului National…

- Structura de varsta a emigranților romani, in unele țari structura studiilor lor, toate acestea sunt lovituri pe care societatea le resimte, susține Vasile Ghețau, cel mai reputat specialist roman in demografie, intr-o scrisoare catre Gabriel Liiceanu, publicata de Contributors . Pornind de la schimbul…

- Prețurile la alimentele de baza au explodat in ultima perioada. S-au scumpit carburanții, materialele de construcții, uleiul și altele, facturile la energie electrica sau gaze naturale. Cei care nu au salariile de 3000 de euro se descurca cel mai greu, in aceasta situație fiind și foarte mulți maramureșeni.…

- Vești proaste pentru romani! Carnea se scumpește din nou, intr-o perioada in care Romania exporta din ce in ce mai multa. Cat de mult au crescut prețurile la carne in Romania. Carnea se scumpește din nou In curand, mulți romani nu-și vor mai permite sa puna pe masa preparate din carne. Prețurile la…

- "Primele șase luni ale acestui an au adus cea mai mare creștere de prețuri din ultimii 13 ani! Și, din nefericire, nu exista niciun semn ca aceasta spirala ucigatoare a scumpirilor se va opri. Dimpotriva! Somam guvernul și pe liderii coaliției PNL-USRPLUS-UDMR sa coboare in lumea reala. Sa dea dovada…

- Paharele și capacele din plastic de unica folosința, dar și cutiile pentru mancare folosite la meniuri de tip fast-food ori alte meniuri urmeaza sa fie taxate de operatorii economici, conform unui proiect la care lucreaza ministerele Mediului și Economiei. Iar daca acest lucru se va intampla, și prețurile…