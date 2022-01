Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Bucuresti (STB) sunt singurii care pot lua decizii pentru identificarea unei solutii care sa conduca la incheierea conflictului spontan de munca de la STB, se mentioneaza intr-un comunicat remis duminica de Biroul Permanent al Sindicatului…

- La autobaza Titan, in acest moment, sunt proteste ale angajaților Serviciului de Transport (STB). Au ajuns la autobaza in jurul orei 3.30, nervoși ca unii șoferi au vrut sa iasa pe traseu. Au lovit autobuzele care trebuiau sa plece și i-au injurat pe șoferii de la volan. Forțele de ordine au intervenit…

- Sute de șoferi de autobuz și vatmani protesteaza, duminica dimineața, la autobaza Titan din Capitala, relateaza televiziunile de știri. Protestatarii scandeaza ”demisia”. Potrivit acestora, la ora opt este așteptat directorul STB, Adrian Criț, pentru a discuta cu angajații. Potrivit unor relatari, duminica…

- Consiliul de Administratie al STB a decis ca pentru conducatorii de vehicule care intra pe traseu incepand de sambata cercetarea disciplinara, in conformitate cu regulamentul intern, sa nu-si produca efecte, in conditiile in care nu exista fapte de natura penala, a declarat sambata directorul general…

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), Adrian Crit, a declarat vineri ca propune sindicatului reprezentativ deschiderea negocierilor pentru contractul colectiv de munca, dar cu conditia ca vineri angajatii STB sa iasa pe traseu. "Concret, propun deschiderea negocierilor contractului…

- Contractul colectiv de munca al angajatilor Societatii de Transport Bucuresti este valabil si am fost de acord cu initierea negocierilor imediat dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a declarat, miercuri, directorul general al STB, Adrian Crit. El a subliniat ca trebuie modificate…