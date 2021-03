Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol reclama, marti, ”o lipsa de asumare” in cazul dublei crime de la Onesti si prezinta mai multe scenarii de interventie posibile, dar precizeaza ca politistii, fie nu sunt pregatiti pentru ele, fie nu au echipamentele necesare, anunța news.ro Sindicatul Europol prezinta, marti,…

- UPDATE – Procurorii din Bacau au deschis un dosar penal pentru omor calificat in cazul celor doi muncitori injunghiati mortal ieri seara, dupa ce au fost sechestrati timp de mai multe ore intr-un apartament din Onesti. Deocamdata este un dosar in rem, adica cu privire la fapta, in conditiile in care…

- Ministrul Lucian Bode a calificat ca inadmisibil comportamentul polițiștilor care au protestat miercuri la palatul Cotroceni. “Am cerut un raport. Aceste imagini nu sunt de conceput – sa vezi polițiști imbrancindu-se cu jandarmi. Dialogul este soluția pentru revendicarile sindicale, a declarat Bode…

- Dezvoltatori imobiliari citați de zf.ro spun ca suspendarea PUZ-urilor in cinci din cele sase sectoare ale Capitalei, o propunere de hotarare susținuta de primarul general Nicușor Dan și aflata pe lista celor ce urmeaza sa fie dezbatute de Consiliul General al Capitalei vineri, reprezinta un dezastru…

- Senatul SUA l-a achitat pe Donald Trump in procesul in care este acuzat de instigare la insurecție, in cazul asaltului asupra Congresului din 6 ianuarie. Decizia a fost luata in urma unui proces care a durat doar cinci zile. Doar 7 republicani au votat condamnarea acestuia. In total, 50 de senatori…

- Vasile Lavric, cunoscut ca “mancatorul de femei”, suspect pentru uciderea a trei persoane, a fost dus de polițiști la audieri, incatușat, din greșeala, in sediul Ministerului Mediului in loc de cel al Parchetului General, cele doua instituții fiind situate in vecinatate. Potrivit unor surse judiciare,…

- Fostul international roman, Ladislau Boloni, acum antrenor la Panathinaikos, a anunțat ca va trimite la UEFA o scrisoare in care le ia apararea arbitrilor romani implicati in scandalul de rasism de la meciul PSG – Istanbul Basaksehir. In acelasi mesaj, antrenorul ii acuza pe presedintele FRF, Razvan…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, duminica, ca Italia a revizuit condițiile de intrare in țara in contextul evoluției pandemiei. Autoizolarea automata a fost eliminata, cu condiția unui test negativ, pana pe 21 decembrie și dupa 6 ianuarie. Masurile sunt aplicabile incepand cu data de 4 decembrie…