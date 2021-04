Sindicatul National Sport si Tineret (SNST) a anuntat un nou miting de protest impotriva actualei conduceri a Ministerul Tineretului si Sportului, de data aceasta in fata sediului Guvernului Romaniei. Protestul, programat pentru miercuri, 14 aprilie, de la ora 11:00, este al doilea al SNST de la inceputul acestei luni dupa cel din 6 aprilie desfasurat in fata sediului Ministerului Tineretului si Sportului. „Cerem solutii de la Guvern! MTS nu are raspunsuri. Ministerul Tineretului si Sportului nu gaseste solutii la problemele noastre si pentru aceasta mergem mai departe! Miercuri, 14 aprilie, incepand…