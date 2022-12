Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 13-a din liga de elita din futsalul romanesc a programat in Sala Constantin Jude partida dintre CFR Timisoara si Luceafarul Buzau. Daca in tur, banatenii au castigat in deplasare doar cu 1-0, de aceasta data victoria a fost categorica. Elevii lui Robert Lupu si-au luat tare adversarul, au inscris…

- Unchiul primarului Mihai Chirica tine sa-i fie rasplatite meritele de revolutionar. Vasile Chirica a contestat sentinta Judecatoriei prin care i se respinsese solicitarea de a primi 1 ha de teren pe raza municipiului pentru implicarea sa in evenimentele din decembrie 1989. Tribunalul nu a stabilit inca…

- Municipalitatea timișoreana vrea sa aiba de anul viitor un contract nou, mai bun pentru salubrizarea orașului. Una din noutațile anului ar putea fi o noua mașinuța electrica, care sa asigure maturatul stradal și care deține atat un aspirator, dar și posibilitatea de a stropi strazile. Reprezentanții…

- CFR a deschis returul sezonului regulat cu o victorie clara impotriva vicecampioanei tarii, Autobergamo Deva. A fost 5-2 pentru feroviari, dupa 4-1 la pauza, gazdele reusind al doilea succes asupra hunedorenilor dupa victoria din tur. CFR a inceput partida in jumatatea adversa, construind cu grija atacurile,…

- Primaria Timișoara are de vanzare 878 de metri cubi de lemn. Produsul va fi scos la licitație de Direcția Silvica, iar prețul de pornire va fi intre 280 și 350 de lei. Consilierii locali timișoreni vor trebui sa aprobe solicitarea realizata de Direcția Silvica Timiș, de vanzare a 877,86 metri cubi de…

- Decizie definitiva a Curții de Apel Timișoara, care a respins solicitarea de stramutare a unui proces derulat intre municipalitate și Sindicatul Liber al Salariaților din Primaria Timișoara pe tema uneia dintre organigrame.

- Concursurile pentru ocuparea unor posturi din Primaria Timisoara pe baza ultimei Organigrame continua, dupa ce a fost depasit un nou hop juridic. Tribunalul Timis a respins, luni, o actiune a Sindicatului Liber al Salariatilor, condus de Tiberiu Negrei, prin cae se incerca blocarea desfasurarii concursurilor.…

- Exclusivitatea parcarii dupa ora 17, gandita in noul regulament TimPark pentru riverani, devine istorie, cel puțin in aceste vremuri. Locuitorii unei zone nu vor mai avea la dispoziție locuri speciale numai pentru ei, a decis Curtea de Apel, acesta fiind punctul din regulament care a fost eliminat in…