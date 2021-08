Stiri pe aceeasi tema

- 118.066 de persoane au fost angajate prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca (ANOFM), in primul semestru al anului. Ca și lunile trecute, cele mai multe sunt din Timiș - peste 9.000. Sunt 22.619 locuri de munca vacante la nivel național. Cei interesați pot opta pentru unul din…

- Rata somajului in randul tinerilor Neet (Not in Education, Employment or Training) a crescut de la 17%, inainte de pandemie, la 23% in prezent, iar asta trebuie sa ne preocupe si sa oprim acest exod care vine, din nou, pe tapetul fortei de munca, a avertizat, marti, presedintele Consiliului National…

- Potrivit unui studiu recent, ocuparea forței de munca in Romania va crește cu o rata mai mare decat media UE-27 in perioada urmatoare, creștere bazata pe participarea crescanda pe piața muncii a romanilor cu varsta peste 55 de ani, potrivit estimarilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formarii…

- UPDATE – Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a stabilit, joi, noi masuri de relaxare cum ar fi cresterea numarului de persoane care pot participa la evenimente private sau reluarea activitatii targurilor si balciurilor Redam textul integral al hotararii: HOTARARE nr. 41 din 24.06.2021 privind…

- Ocuparea forței de munca în România va crește cu o rata mai mare decât media UE-27 în perioada urmatoare, creștere bazata pe participarea crescânda pe piața muncii a românilor cu vârsta peste 55 de ani, potrivit estimarilor Centrului European pentru Dezvoltarea…

- „Reforma asistenței sociale, creșterea gradului de ocupare și formarea forței de munca calificate, dar și digitalizarea serviciilor furnizate de instituțiile care țin de Ministerul Muncii sunt principalele subiecte pe care le-am abordat in cursul intrevederii de astazi cu Nicolas Schmit, Comisar european…

- ”Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, s-a intalnit azi cu o delegatie a sindicala a muncitorilor din santierul naval Damen Shipyards Mangalia, veniti la Bucuresti sa protesteze impotriva intentiei operatorului Damen de a pune in practica un plan de restructurare ce implica disponibilizarea a 228 de angajati.…

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in primul trimestru din acest an o rata de scadere de 2,58%, fata de trimestrul precedent si o rata de crestere de 5,56% comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…