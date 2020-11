Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, în urma cu doar câteva zile, un polițist de 34 de ani, fara comorbiditați, din Brașov, a fost rapus de COVID-19, Corpul Național al Polițiștilor a informat cu privire la un nou deces, al unui polițist de 36 de ani din Gorj. Polițiștii…

- Cristian Laurențiu Zanfira, in varsta de 37 de ani, ofițer specialist, in cadrul IPJ Gorj, a decedat, duminica, in Spitalul Tg-Carbunești, fiind infectat cu COVID-19, noteaza gorjonline.ro. "Abia doar ce a fost condus pe ultimul drum colegul nostru de la Brasov, ca un alt coleg, Cristian Zanfira…

- Romania a depașit 3.000 de cazuri noi de coronavirus zilnic, iar situația din spitale este critica. Ludovic Orban, ieșit din autoizolare, a dat ordin ministrului Sanatații sa creasca numarul de paturi in spitale, indeosebi la ATI, precum și marirea capacitații de testare. "Solicit o mobilizare…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 404 sanctiuni contraventionale, in valoare de 54.450 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, Grupul de Comunicare Strategica…