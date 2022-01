Sindicatul Europol recomanda polițiștilor sa nu aplice cele mai noi reglementari referitoare la purtarea maștilor de protecție in aer liber. Dupa ce Guvernul a decis ca este obligatorie purtarea de maști medicale sau maști FFP2, interzicand astfel maștile textile, polițiștii susțin ca nu pot fi puși in situația de a lua la verificat maștile cetațenilor. […] The post Sindicatul Europol, recomandare pentru polițiști: Sa nu aplice noile reglementari referitoare la purtarea maștilor de protecție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .