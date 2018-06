Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Andrei, politistul pe care l-a lovit Cristian Boureanu, a declarat ca decizia instantei de a-l condamna pe fostul parlamentar la inchisoare cu suspendare aduce un sentiment de ingrijorare in randul agentilor, deoarece se transmite mesajul ca oricine are 7.000 de euro poate comite ultraj.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri, referindu-se la modificarile din Codurile penal si de procedura penala, ca nu au venit politisti care sa reclame ca "ne intoarcem cu 20 de ani in...

- Laura Dinca, iubita lui Cristian Boureanu a fost achitata, miercuri, pentru marturie mincinoasa, tanara precizand ca se aștepta la aceasta decizie. Cristian Boureanu a fost condamnate la 2 ani și 2 luni de inchisoare cu suspendare. Decizia nu este definitiva."M-am gandit sa am incredere in Dumnezeu.…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat, miercuri,de Judecatoria Sectorului 1, la o pedeapsa de 2 ani și 2 luni de inchisoare cu suspendare pentru ultraj, dupa ce ar fi agresat doi polițiști.Iubita fostului parlamentar, Laura Dinca, a fost achitat pentru marturie mincinoasa.…

- Pana acum, pedeapsa acestora era redusa cu 20 de zile, indiferent cat de prolifici erau. Mai nou, alesii juristi au modificat legea, astfel incat pedeapsa sa scada cu 20 de zile pentru fiecare lucrare in parte. „Sunt decizii cu dedicatie”, acuza opozitia. Masura reducerii pedepsei pentru puscariasii…

- Trupa The Humans, ce a reprezentat Romania la Eurovision 2018, declara, pe pagina oficiala de Facebook, ca nu se va opri dupa cea de a doua semifinala a cantecului european si lanseaza un indemn la sustinere pentru artistii romani, "in orice situatie". Citește și: Atac EXPLOZIV la adresa…

- Noua polițiști de frontiera, membri ai sindicatului Europol din Garda de Coasta protesteaza, de astazi, impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, pe care o acuza de neimplicare in soluționarea problemelor polițiștilor și lipsa dialogului cu privire la salarizarea acestora.

- De sambata dimineața, Carles Puigdemont se afla in arest, in inchisoarea din Neumunster, Germania. Sambata seara, in fața inchisorii, circa o duzina de activiști au protestat vreme de patru ore, cu bannere pe care scria „Free Puidgemont“ și „Libertate pentru deținuții politici“ . „Totul a decurs foarte…