Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul vlogger și cantareț, Dorian Popa, ar fi fost prins drogat la volan, seara trecuta, de catre polițiștii din Domnești. Iubita lui a avut o reacție total neașteptata, dupa ce susține ca ar fi aflat de la jurnaliști vestea ca artistul a condus sub influența canabisului.

- Polițiștii ilfoveni l-au oprit pe Dorian Popa aseara in comuna Domnești, in timp ce conducea o masina de lux. In urma verificarii cu aparatul drugtest, a reieșit ca șoferul consumase canabis, asa incat permisul i-a fost retinut si a fost deschis un dosar penal.

- Un barbat in varsta de 35 de ani ar fi fost prins la volan vineri, in jurul orei 21.00, in Domnești, conducand o mașina sub influența unor substanțe psihoactive. Potrivit surselor Digi24, este vorba de artistul Dorian Popa, influencer celebru in randul tinerilor. Acesta a fost testat și condus ulterior…

- Chef Foa, prima reacție dupa ce a fost prins drogat la volan: „Am dus distracția prea departe. Am greșit” Continue reading Chef Foa, prima reacție dupa ce a fost prins drogat la volan: „Am dus distracția prea departe. Am greșit” at Tabu.

- Florin Scripca – sau Chef Foa, așa cum mai este cunoscut in spațiul public – a reacționat, dupa ce in presa au aparut informații potrivit carora a fost prins drogat la volan, luni, 23 octombrie 2023, in jurul orei 17:00. Cum s-a scuzat bucatarul in fața internauților: „Imi pare rau ca v-am dezamagit”.…

- Nicolae Guța a facut declarații controversate dupa ce fiul lui, Nicu Guța, ar fi fost prins la volan, sub influența substanțelor interzise. Prin intermediul unei intervenții telefonice la Antena Stars, in emisiunea Star Magazin, prezentata de Madalina Balan, manelistul a vorbit despre acest incident.