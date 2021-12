Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol afirma ca Parlamentul, prin majoritatea aflata la guvernare, a votat Legea bugetului fara amendamentul promis cu privire la acordarea celor doua transe restante din Legea salarizarii 153/2017. "Singura solutie ramane blocarea activitatii din 01 ianuarie 2022, precum au procedat…

- Proprietarii locuințelor racordate la sistem centralizat de alimentare cu energie termica vor fi obligați sa monteze contoare individuale pana pe 31 decembrie 2022, potrivit unei legi adoptata marți in plenul Camerei Deputaților, in calitate de for decizional. Proiectul a intrunit 264 de voturi pentru,…

- Parlamentul a votat in lectura a doua proiectul bugetului de stat pentru 2022. Documentul a fost susținut de de 55 de deputați. Bugetul pentru 2022 prevede venituri de peste 50 de miliarde de lei si cheltuieli mai mari de 65 de miliarde.

- Parlamentul a votat, astazi, propunerea legislativa pe care deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a depus-o impreuna cu parlamentari din PSD, pentru deblocarea activitații fermierilor romani. „Toți cei care doresc sa investeasca in construcții agricole vor fi scutiți de birocrație și de goana dupa…

- Parlamentul s-a intrunit intr-o noua ședința plenara și au examinat și votat mai multe proiecte, din ordinea de zi pentru astazi. Vezi mai jos live-text de la ședința, transmis de UNIMEDIA.

- Orarul elevilor urmeaza sa se schimbe, in urma votului din Parlament. Senatorii au votat cu privire la introducerea unor noi materii in programa. Se modifica orarul Senatul, in calitate de camera decizionala, a votat pentru introducerea educației antreprenoriale, financiare și juridice ca materii obligatorii…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte de lege printre care printre care și ratificarea in lectura a II-a a Legii bugetului de stat pentru anul curent, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat și Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistența…

- Parlamentul ucrainean (Rada Suprema) l-a demis joi pe presedintele acestui for legislativ, Dmitro Razumkov, la initiativa partidului presedintelui Volodimir Zelenski, ''Servitorul Poporului'', in urma criticilor formulate de Razumkov fata de legea ''dezoligarhizarii'' si sanctiunile contra opozantilor…