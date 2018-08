Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a pierdut enorm la capitalul de imagine de pe facebook dupa scandalul placuțelor de inmatriculare cu mesaj explicit adresat PSD. Constatarea a fost facuta chiar de catre celebrul polițist Marian Godina care este revoltat dupa gafa unui coleg de la Poliția Rutiera. Polițiștii care administreaza…

- Politia de Frontiera a organizat luni o conferinta de presa prin care a prezentat bilantul activitatii pentru prima jumatate a anului in curs.Cu aceasta ocazie, a fost semnat si un protocol de colaborare intre Garda de Coasta si Europol. Sindicatul doneaza cinci bodycam uri pentru personalul garzii.…

- Politistii de frontiera, in colaborare cu lucratori vamali, au descoperit, intr-un terminal de containere din zona de sud a Portului Constanta, 25.300 de articole de birotica si jucarii expediate din China pentru o firma din Bucuresti, susceptibile a fi contrafacute sau nedeclarate in documentele…

- Politistii de frontiera romani au capturat un pescador turcesc, dupa ce acesta a fost detectat, pe 11 aprilie si 28 aprilie, de catre Sistemul Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime - SCOMAR in Zona Economica Exclusiva a Romaniei. "Politistii au actionat pentru prevenirea savarsirii actelor…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au sprijinit doi cetateni germani, care se aflau la bordul unui yacht suspendat pe un banc de nisip, pe Dunare, in zona localitatii Cernavoda. La sfarsitul saptamanii trecute, Garda de Coasta a fost sesizata, prin serviciul de urgente 112, ca pe fluviul…

- Șeful IPJ Ialomița va fi cercetat disciplinar in urma unui control efectuat dupa ce in spațiul public au aparut informații despre mai multe furturi și tentative de jaf asupra șoferilor care opreau in zona Sinești.