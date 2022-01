Sindicatul Europol a transmis ca, odata cu intrarea in vigoare noii Hotarari de Guvern prin care politistii vor trebui sa verifice tipul si calitatea mastilor de protectie purtate de populatie, daca sunt medicale sau nu, ca oamenii legii isi vor putea asigura un al doilea job, in funcție de indemanarea fiecaruia. ”Printre cele mai de […] The post Sindicatul Europol face mișto de amenzile pe care ar trebui sa le dea polițiștii in noile condiții pandemice: Al doilea job – croitor, inginer textil, designer si specialist in microfibre appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…