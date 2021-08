Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Sindicatului Europol afirma ca alcoolemia de 0,161 (BAC) a premierului Florin Citu atunci cand a fost prins conducand in Statele Unite „se traduce” in aproximativ un litru de tarie (whiskey, vodca) sau aproximativ 5 sticle (750 ml) de vin sau foarte multe sticle de bere (500 ml) baute…

- Avocatul Toni Neacșu a facut o analiza a situației premierului Florin Cițu dupa scandalul declanșat de condamnarea la pușcarie, pentru conducere sub influența alcoolului, in Statele Unite ale...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri președintelui Klaus Iohannis sa îi ”ceara urgent demisia” premierului Florin Cîțu, dupa ce șeful Executivului a recunoscut ca a facut doua zile de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului în Statele…

- Celebra poza de la Cluj cu Ludovic Orban ramas singur pe un rând de scaune în timp ce toți liderii locali și zonali erau pe scena cu Florin Cîțu a facut turul presei și a ridicat numeroase semne de întrebare.Deputatul liberal și președintele PNL sector 4, Pavel Popescu, spune…

- Presedintele PNL Alba, Mircea Hava spune, într-o postare pe Facebook, ca în PNL e prima data când ”unitatea e greu încercata de disperarea unora de a ajunge unde nu merita, prin nimic altceva decât jocuri de culise si cutite înfipte-n spate”. Hava lanseaza…

- Premierul Florin Citu, candidat pentru functia de presedinte al PNL , a reactionat, sambata seara, la afirmatiile lui Ludovic Orban referitoare la noul suflu din partid postand o fotografie pe Facebook. Florin Citu a postat, sambata seara, o fotografie pe Facebook, in care el apare alaturi de sloganul…