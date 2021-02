Sindicatul Elevilor si Studentilor Militanti picheteaza sambata sediile USR, PNL si cel al Guvernului, pentru apararea gratuitatii studentilor la calatoriile cu CFR.



Astfel, sindicatul cheama tinerii, si nu numai, in strada pentru apararea gratuitatii studentilor la calatoriile cu CFR, se mentioneaza intr-un comunicat remis de organizatia sindicala.



"Evenimentul intitulat 'Marsul Pomanagiilor Impotriva Neoliberalismului', aluzie la ironiile mediatice asupra subiectului, va avea loc sambata, 20 februarie, in Bucuresti.", se mentioneaza in comunicat.



Potrivit…