- Repararea drumurilor nationale in regie proprie, fara contractarea unor firme pentru aceste servicii de lucrari, ar aduce economii chiar de 40%, in unele cazuri, pentru bugetul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, a anunțat ca Guvernul condus de PNL va prelungi prin Ordonanțe de Urgența masurile de susținere a mediului de afaceri din Romania. Angelica Fador a dat cateva exemple, respectiv continuarea IMM Invest; IMM Leasing de Echipamente și Utilaje, lansat inițial la…

- Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”, care reuneste angajati din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), solicita dotarea districtelor CNAIR cu noi utilaje pentru deszapezirea drumurilor nationale si suplimentarea personalului pentru realizarea acestei activitati. In prezent,…

- Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” considera ca majoritatea fondurilor alocate anual pentru intreținerea drumurilor naționale este obligatorie, pentru desfașurarea in condiții optime a traficului rutier. ”Constructia de autostrazi si continuarea lucrarilor la proiectele aflate in derulare sunt extrem…

