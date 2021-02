Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”, care reunește angajați din Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), solicita dotarea districtelor cu noi utilaje pentru deszapezirea drumurilor naționale și suplimentarea personalului pentru realizarea acestei activitați. In prezent, activitatea…

- Eu nu pot decat sa-i mulțumesc foarte mult doctorului Alexie pentru ca pur și simplu m-a salvat de la moarte. Mi s-au dat doar 5% șanse de supraviețuire, iar acest medic a reușit sa ma puna pe picioare intr-un timp OK. (…) Am ajuns la Terapie Intensiva, am urmat tot protocolul care se folosește și aici…

- O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone de materiale sanitare necesare campaniei de vaccinare constand in 500 de mii seringi de 1ml și 450 de mii seringi de 3ml.Potrivit comunicatului, zborul…

- Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” considera ca majoritatea fondurilor alocate anual pentru intreținerea drumurilor naționale este obligatorie, pentru desfașurarea in condiții optime a traficului rutier. ”Constructia de autostrazi si continuarea lucrarilor la proiectele aflate in derulare sunt extrem…

- Primaria Capitalei a anunțat, vineri, ca a pregatit peste 650 de utilaje și 2.800 de operatori pentru a interveni in București atunci cand vor incepe ninsorile. “Operatorii de deszapezire si ADP-urile de sector sunt pregatite sa actioneze cu un total de 662 utilaje si 2883 operatori de deszapezire.…

- Proiectul proiectul care cuprinde masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului a fost adoptat cu 244 voturi „pentru”, unul „impotriva” si 20 abtineri.Votul final a venit dupa un an de cand a trecut tacit de Senat, prin implinirea termenului pentru dezbatere si adoptare, pe 2 decembrie 2019.…

- Precizari CNAIR Avand in vedere informatiile transmise in spatiul public astazi, 24.10.2020, de catre sindicatul Elie Radu, CNAIR face urmatoarele clarificari: - La ultima intalnire a Comisiei Paritare, reprezentantii CNAIR si cei ai sindicatului Elie Radu au stabilit ca partile "sa reia discutiile…