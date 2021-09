Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a platit peste 1.280.000 de lei (peste 260.000 de euro) cheltuieli de judecata, in ultimii 10 ani, in urma proceselor pierdute cu Sindicatul Drumarilor ”Elie Radu”, ca urmare a nerespectarii contractelor colective de munca, sustin sindicalistii,…

- CNAIR a pierdut procese pe banda rulanta cu angajații din cauza nerespectarii drepturilor salariale: Peste 260.000 de euro, cheltuieli de judecata, in ultimii 10 ani CNAIR a pierdut procese pe banda rulanta cu angajații din cauza nerespectarii drepturilor salariale: Peste 260.000 de euro, cheltuieli…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va elabora cu bani europeni studiul de fezabilitate a viitorului drum de viteza dintre Craiova și Lugoj. Durata proiectului va fi de 27 de luni, iar suma alocata e de 130 de milioane de lei, fiind cel mai scump studiu de fezabilitate…

- Compania de drumuri a folosit 60% din totalul fondurilor alocate pe anul 2021 pentru intretinerea infrastructurii rutiere, doar in primele sase luni ale anului, a anuntat joi ministrul de resort, Catalin Drula. Astfel, din cele 617 milioane alocate de la bugetul de stat, CNAIR (Compania Nationala de…

- Sindicatul Drumarilor „Elie Radu", care reuneste angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), solicita conducerii institutiei sa administreze si sa cheltuiasca banii publici cu responsabilitate, iar fiecare decizie privind contractarea de servicii externe „sa fie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va cheltui peste 13 milioane de lei, fara TVA, pentru a ecologiza zona din autostrada A10 care traverseaza vechea groapa de gunoi a municipiului Alba Iulia.

- Sindicatul Drumarilor "Elie Radu", care reuneste angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), solicita reinfiintarea echipajelor de control a gabaritului, in subordinea institutiei, in contextul in care transporturile auto care depasesc greutatea maxima admisa…