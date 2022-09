Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, proteste la Buzau

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), filiala Buzau, anunța ca iși va striga nemulțumirile legate de aplicarea abuziva a legilor la sediile unor instituții buzoiene, saptamana aceasta și cea viitoare. Pe 23 septembrie, membrii SCMD vor picheta sediul filialei județene a Partidului Social…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, va prezenta, miercuri, in detaliu, masurile sociale ale Partidului Social Democrat pentru a susține salariații și pensionarii țarii, anunța liderul PSD, Marcel Ciolacu. „PSD ii va proteja atat pe romani, cat și companiile care produc in Romania pentru a rezista șocurilor…

- Așa cum anunța in urma cu doua saptamani președintele filialei județene a Partidului Social Democrat, Lucian Romașcanu, au fost demarate alegerile in sanul filialelor județene, conform celor stabilite printr-o decizie a Consiliului Politic Național – structura de conducere și de decizie a partidului…

- Incep alegerile interne in organizația județeana a Partidului Social Democrat, conform celor stabilite printr-o decizie a Consiliului Politic Național – structura de conducere și de decizie a partidului care coordoneaza activitatea partidului intre Congresele PSD -, a anunțat Lucian Romașcanu, președintele…

- Avangarde au facut public un sondaj de opinie realizat in Romania in iulie 2022, la comanda Partidului Social Democrat. Potrivit acestuia, PSD este cotat la 37 la suta intentie de vot, in timp ce Partidul Național Liberal se claseaza pe locul doi, cu 23 la suta. Alianța pentru Unirea Romanilor se claseaza…

- Zi speciala, de mare bucurie și emoție, pentru ministrul Culturii, senatorul Lucian Romașcanu, președinte al organizației județene a Partidului Social Democrat. Acesta a participat la sfințirea unei manastiri in județul Suceava, care poarta hramul Sfantului Ilie, și a primit o importanta distincție…

- Zi speciala, de mare bucurie și emoție, pentru ministrul Culturii, senatorul Lucian Romașcanu, președinte al organizației județene a Partidului Social Democrat. Acesta a participat la sfințirea unei manastiri in județul Suceava, care poarta hramul Sfantului Ilie, și a primit o importanta distincție…

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, susține ca intrarea la guvernare a Partidului Social Democrat a insemnat un aport major de profesionalism concretizat in masuri care au dus la relansarea creșterii economice, bazandu-și spusele pe performanțele comunicate de Institutul Național de Statistica și…