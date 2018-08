Stiri pe aceeasi tema

- AZUR ANGAJEAZA pentru Timisoara peratori in productie si in depozite Azur este o companie de traditie din Romania in productia si comercializarea de vopsele, rasini industriale si presare de mase plastice. CAUTAM persoane care: – au absolvit minimum 8 clase –…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES a devenit miercuri membra in Comitetul National al proiectului european Live Skills, initiat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+, alaturi de Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind, British Council si alti parteneri din Bulgaria, Grecia si Marea…

- Alexandru Rus, președintele Sindicatului “Metalurgistul” Zalau, lider sindical in Tenaris Silcotub Zalau a transmis un comunicat de presa in care a prezentat situația privind negocierea Contractului Colectiv de Munca, activitate recent finalizata in societatea Tenaris. Situația, așa cum este detaliata…

- Comitetul Executiv al Federatiei Internationale a Muzicienilor - FIM, cea mai mare organizatie a muzicienilor din lume, ce reuneste peste 70 de federatii din 60 de tari, dezbate, in perioada 27-28 iunie 2018, la Budapesta, Ungaria, problemele cu care se confrunta salariatii din acest domeniu. Delegatia…

- Suspendarea actiunilor greviste de catre Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind si incheierea unui acord cu conducerea Ministerului Culturii au fost aduse luni in atentia Comisiei Europene, in cadrul sedintei comisiei de Dialog Social Live performance. Conform unui comunicat remis AGERPRES,…

- Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind a decis suspendarea actiunilor greviste programate a fi declansate in perioada urmatoare, in urma consultarii organizatiilor afiliate privind semnarea Acordului cu conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, Federatia Cultura si Mass-Media…

- Proteste ale angajatilor din muzee Câteva zeci de angajati ai muzeelor din tara protesteaza în fata Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. Ei considera ca salarizarea nu reflecta importanta, responsabilitatea si complexitatea muncii lor, iar o parte…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) a incheiat un acord de colaborare cu Federatia Cultura si Mass-Media FAIR MediaSind, in vederea identificarii solutiilor care sa raspunda la problemele din domeniul culturii semnalate de organizatiile sindicale, federatia obligandu-se sa suspende actiunile…