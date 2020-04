Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va putea plasa in somaj tehnic doar un numar foarte mic de angajati din sistemul public, daca nu doreste sa afecteze activitatea serviciilor esentiale, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin. "Impactul (de economii la buget, n.r.)…

- Potrivit unor surse Romania TV, Guvernul ia in calcul sa amane din nou majorare alocatiilor pentru copii. Masura ar urma sa fie luata deoarcene o crestere a alocatiei ar avea un impact bugetar semnificativ. Ministrul de Finante, Florin Citu, a spus ca in momentul de fata prioritar pentru Guvern…

- Romania s-a imprumutat pentru prima oara in istorie la dobanzi negative, aceasta fiind o performanța istorica și un semn de incredere in Guvernul PNL, a scris, pe Facebook, Florin Cițu, premier desemnat al Romaniei și ministru interimar de Finanțe in Guvernul Orban.”V-am promis lucruri fantastice pentru…

- Guvernul vrea sa imprumute 200 de milioane de euro saptamana viitoare. Executivul intenționeaza sa vanda, pe 25 februarie, obligațiuni denominate in moneda europeana in valoare de 200 de milioane de euro, a declarat ministrul interimar de Finanțe, Florin Cițu, potrivit Reuters, relateaza profit.ro.Obligațiunile…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat ca in luna februarie, Guvernul are in plan sa imprumute 5 miliarde de lei. Acești bani vor fi cheltuiți pentru a plati pensiile, salariile, medicamente sau subvențiile in agricultura.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate +…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a declarat miercuri seara, la Sfantu Gheorghe, ca imprumuturile luate de Guvern reprezinta o "povara pe termen lung" si a opinat ca acesta a gresit ca a apelat rapid la Fondul Monetar International (FMI). "In acest moment, imprumuturile luate sigur ca inseamna…

- Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a declarat marti ca reprezentantii organizatiei si ai sindicatelor grefierilor si personalului auxiliar din justitie au convenit cu premierul constituirea unui grup de lucru in vederea identificarii de solutii legislative la problematica legata…