Sindicatele STB cer limitarea numărului de călători în metrou, tramvai și autobuz Sindicatele STB cer limitarea numarului de calatori in mijloacele de transport in comun, precum metrou, autobuz și tramvai. Acestea susțin ca singura soluție viabila in acest sens, ar fi majorarea numarului de vehicule. Vasile Petrariu, liderul sindicatului STB, a explicat cum ar putea fi posibila limitarea numarului de calatori in mijloacele de transport in comun. Acesta […] The post Sindicatele STB cer limitarea numarului de calatori in metrou, tramvai și autobuz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul Ikea a anuntat, vineri, ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat, vineri, ca pe DN 1E, intre municipiul Brasov si statiunea Poiana Brasov (zona Belvedere), judetul Brasov, un autoturism a colizionat frontal un autobuz de calatori, care efectua cursa regulata pe ruta Brasov-Poiana Brasov. Potrivit…

- Peste 30 de trenuri sunt afectate de protestul spontan al angajaților din transportul feroviar, anunța CFR Calatori. In Gara de Nord, niciun tren nu a mai plecat și nici nu a mai sosit luni dimineața, intarzierile ajungand la peste 120 de minute. Situații similare sunt și in alte gari. Alte trenuri…

- Angajații CFR, care se ocupa cu repararea locomotivelor, au declanșat, luni dimineața, o greva spontana, nemulțumiți de inghețarea salariilor. Intarzierile trenurilor au ajuns deja la zeci de minute din cauza acestei greve. Angajații CFR Calatori protesteaza in fața depourilor, nemulțumiți de faptul…

- Societatea de Transport București (STB) a anunțat ca a inceput procedura de achiziție publica pentru serviciul de plata cu cardul bancar de tip contactless direct la validatoarele ce se vor instala pe circa 1000 de mijloace de transport. Noul sistem ajuta la plata calatoriei cu orice card bancar contacless,…

- Un barbat, dat in urmarire internaționala, a fost prins de autoritați, dupa ce a fost depistat ca circula fara bilet cu mijloacele de transport in comun. Urmaritul a fost luat la rost de controlori, dupa ce a fost prins, la sfarșitul saptamanii trecute, fara bilet intr-un mijloc de transport in comun…

- Niciun mijloc de transport public nu circula, luni dimineața, in Galați, dupa ce șoferii și vatmanii au intrat in greva. O noua greva a salariatilor SC Transurb SA a paralizat transportul public in comun, in aceasta dimineata, anunța Viața Libera din Galați. Protestul a inceput la ora 5 dimineața, șoferii…

- Un tanar din Arad, confirmat cu COVID-19, a fost depistat, luni seara, intr-un tramvai. Acesta a fost legitimat de jandarmi pentru ca nu purta masca de protecție. Tanarul, de 21 de ani, infectat cu virusul SARS-Cov-2, trebuia sa fie in izolare la domiciliu. El calatorea insa, alaturi de o tanara, cu…