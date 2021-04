​Sindicatele protestează mâine în Piața Victoriei. Motivul: refuzul dialogului social Confederația Naționala Sindicala Cartel ALFA, Blocul Național Sindical, Confederația Naționala a Sindicatelor Libere-Frația, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Sindicala Naționala Meridian organizeaza simultan acțiuni de protest miercuri, 14 aprilie 2021, în intervalul orar 11.00 – 13.00, în Piața Victoriei, conform unui comunicat de presa al acestora.



"În contextul restricțiilor legale în vigoare, acțiunile se desfașoara în locații distincte, dar simultan, având revendicari comune: un salariu minim decent,…

