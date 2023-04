Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva ore, Ligia Deca a oferit informații noi privind examenele de admitere organizate de colegiile naționale cu adresabilitate ridicata. Deși aceasta decizie a fost puternic dezbatuta, prevederea care stabileste posibilitatea organizarii de examene de catre colegiile nationale a ramas…

- Dupa ce o profesoara a fost injunghiata de un elev intr-o școala din Capitala, Ministrul Educației vine cu o propunere, astfel incat astfel de episoade sa nu mai aiba loc. Prima masura ar fi montarea unor camere de supraveghere in clase.

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, Marius Nistor, a propus reintroducerea exmatricularii, detenție școlara, nota de la purtare sa fie luata in calcul la admiterea la liceu sau la BAC sau amenzi pentru parinți in cazul unor abateri disciplinare, in contextul incidentelor…

- Combaterea violenței in școli, problema naționala. Ministrul Educației cere, de la Timișoara, prevenție și adaptarea legislației. Ligia Deca, ministrul Educației, a prezentat, la Timișoara, cateva masuri pe care le are in vedere pentru reducerea violenței in școli. Este vorba de prevenție, de colaborarea...

- Perioada in care elevii au ramas acasa, in pandemie, a influențat, in sens negativ, comportamentul elevilor romani, a motivat ministrul Educației, Ligia Deca, la Timișoara, valul de evenimente nedorite, intamplate in ultima perioada, in sistemul de invațamant. Mai mulți dascali au avut parte de un tratament…

- O situație cel puțin bizara are loc in satul Cursești Deal, din județul Vaslui, acolo unde mai mulți elevi sunt nevoiți sa invețe in casa de praznuire a unui cimitir, dupa ce școala in care invațau cei mici a intrat in reabilitare. In urma unui control, Direcția de Sanatate Publica a dispus de urgența…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat luni, 27 februarie, ca noile legi ale Educatiei contin proceduri clare de interventie in situatii de violenta scolara. Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Profesorii violenți cu elevii nu vor mai putea preda, dar vor incasa salariul. Cum vor autoritațile…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat joi, la Sibiu, ca lotul de 3.200 de microbuze scolare electrice care vor fi achizitionate cu fonduri PNRR va fi distribuit "cu prioritate" catre unitatile de invatamant din localitati situate in mediul rural, cu conditia ca in acestea sa fie disponibile…