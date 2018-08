Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Legii pensiilor a fost publicat joi seara pe site-ul Ministerului Muncii, documentul fiind pus in dezbatere publica vreme de o luna. „Proiectul de lege urmareste eliminarea inechitatilor din sistemul public de pensii, care au facut ca persoane care au lucrat acelasi numar de ani,…

- "I-am dat foarte multe replici pana acum acestui domn care se viseaza un fel de Casandra si anunta de fiecare data vestile negative, numai ca nu are talentul Casandrei si de fiecare data spune minciuni", a spus Olguta Vasilescu, intrebata cum comenteaza afirmatiile presedintelui CNS "Cartel Alfa",…

- Proiectul Legii pensiilor va fi publicat joi seara, la ora 21.00, pe site-ul Ministerului Muncii. "Dupa ce am decis asupra formulei de calcul, cea care o sa elimine toate inechitatile care erau in legea pensiilor, automat a trebuit sa facem simulari pe foarte multe dosare. Am facut pe toate…

- "Fara sa vedem deocamdata textul proiectului, din prezentarile de pana acum se prezinta mai multe deficiente. Una dintre ele este discriminarea impotriva femeilor, in sensul in care, facandu-se o impartire pe numarul de ani de cotizare, in momentul respectiv femeile, care au un stagiu de cotizare…

- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, este pusa, joi, in dezbatere publica, transmite News.ro . Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au discutat…

- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviu Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa fie pusa astazi in dezbatere...

- Proiectul Legii pensiilor, asupra caruia au existat inclusiv miercuri discutii intre liderul PSD Liviuc Dragnea si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, urmeaza sa fie pusa astazi in dezbatere publica.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, se va intalni astazi cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru a discuta despre legea pensiilor, anunța Realitatea Tv.Liderul PSD anunța la inceputul lunii iulie ca legea pensiilor va fi gata pana in toamna, iar odata intrata…