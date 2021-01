Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol afirma ca ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca sustine includerea unui amendament in proiectul de Ordonanta de Urgenta promovat de Ministerul Sanatatii privind stimularea personalului medical de a participa la activitatile de vaccinare, prin care personalul MAI…

- Sindicatele EUROPOL, Pro Lex, Diamant și Decus au decis calendarul protestelor. Astfel, din 11 ianuarie polițiștii vor aplica doar masura avertismentului, in loc sa sancționeze cu amenda, atunci cand constata incalcari ale legii. Alta etapa din calendarul protestrelor este pe 18 ianuarie, cand polițiștii…

- Nemulțumite de inghețarea salariilor, patru sindicate ale polițiștilor au anunțat ca vor incepe de luni protestele. Astfel, potrivit unui comunicat semnat de liderii sindicatelor Europol, Pro Lex, Decus și Diamantul, incepand din 11 ianuarie oamenii legi nu vor mai vor aplica amenzi, ci doar sancțiunea…

- Guvernul a aprobat, in baza unei hotarari de guvern, normele privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, la Palatul Victoria. „S-a aprobat hotararea guvernului privind modificarea si completarea…

- In contextul epidemiologic actual, sistemul de sanatate reprezinta o prioritate pentru Consiliul Județean Argeș. In acest sens, au fost identificate resurse financiare care sa fie direcționate catre spitalele aflate in coordonarea Consiliului Județean, pentru o buna gestionare a crizei sanitare generata…

- Prima transa de doze de vaccin impotriva COVID, asteptata Foto: ksi.uk.com. În România va sosi o prima transa de doze de vaccin împotriva COVID, cel mai probabil la începutul anului viitor. Primii care vor fi vaccinati vor fi angajatii din sistemul medical, dar si persoanele…

- Și ei au nevoie de puțina mișcare, de ceva ce sa-i deconecteze de la munca istovitoare din fiecare zi. Au nevoie sa-și incarce bateriile și sa ramana sanatoși pentru a salva pe alții. Casa Ema ofera reduceri celor ce lupta in prima linie impotriva coronavirusului. Fiecare zi vine cu noi și noi provocari!…

- Pandemia COVID-19 a schimbat prioritațile spitalelor, iar cancerul a devenit mult mai infricoșator din cauza suprasolicitarii sistemului medical, spune Katie Rizvi, fondatoarea unui ONG care ajuta copiii bolnavi de cancer. Cum arata lupta impotriva...