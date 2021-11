Stiri pe aceeasi tema

- Germania este afectata de cel mai agresiv val al pandemiei de Covid, inregistrand peste 50.000 de cazuri noi, un record absolut. Autoritațile germane au decis impunerea primelor restricții pentru pentru persoanele nevaccinate. Incepand de luni, Berlinul interzice persoanelor nevaccinate accesul in …

- Rașnovenii, care s-au vaccinat anti-COVID-19, in luna septembrie, iși pot ridica tichetele de masa primite pentru imunizare. Primaria Rașnov anunța ca persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID – 19, in perioada 03 – 27 septembrie, pot merge la Centrul de vaccinare din cadrul policlinii sa-și ridice…

- Persoanele calificate in diverse meserii pot aplica pentru unul dintre cele 439 locuri de munca vacante in Spațiul Economic European oferite prin intermediul rețelei EUREde munca pentru: muncitor in construcții, maistru in construcții, lucrator in construcții, educator/educatoare, taietor de carne și…

- Facebook ramane cea mai populara platforma de social media, cu o acoperire de 93% in randul utilizatorilor romani de Internet din mediul urban, in timp ce 43% considera televiziunea ca principala sursa de informare, arata rezultatele unui studiu, publicat marti. Conform cercetarii New Media Adoption,…

- Persoanele care calatoresc cu avionul și care vor sa-și cruțe traficul de date de pe telenul mobil in timp ce așteapta prin aeroporturi au la dispoziție mai multe aplicații in care sunt trecute o parte dintre rețelele gratuite de wi-fi de pe aeroporturile lumii și parolele cu care te poți conecta la…

- Un secretar de stat din cadrul Ministerului german de Finante, Wolfgang Schmidt, este cercetat pentru presupusa obstructionare a investigatiei privind activitati de spalare de bani, care intervine inaintea scrutinului parlamentar federal, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung.…

- Autoritatile ruse au amendat platforma de rezervari de spatii de cazare online Booking.com, pentru abuz de pozitie dominanta pe piata, transmite DPA.Compania cu sediul in Olanda trebuie sa plateasca o amenda de 13 miliarde de ruble, echivalentul a 175 milioane de dolari, a anuntat Autoritatea…

