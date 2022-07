Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul unei veri in care Europa a suferit deja doua perioade de canicula, Confederatia Europeana a Sindicatelor (CES) pledeaza luni pentru adoptarea unei legi care sa stabileasca o temperatura maxima la locul de munca pe continent, transmite AFP. ‘Doi lucratori au murit saptamana trecuta din cauza…

- Acordurile, ratificate luni de ambele parti, include o revenire la salariile anterioare Covid-19 si ”permit imbunatatirea acestora si a altor beneficii peste nivelul salariilor pilotilor Ryanair din Franta si Spania”, se arata intr-un comunicat al operatorului aerian. Sindicatul spaniol al pilotilor…

- Greața, leșin și chiar moarte: valul de caldura din Europa a scos in evidența pericolele generate de temperaturile extreme in anumite profesii, determinand sindicatele sa ceara o mai buna protecție a lucratorilor impotriva incalzirii globale. Muncitori in echipament de construcții care lucreaza pe asfalt…

- Marile lanturi hoteliere din Europa au inceput sa angajeze lucratori fara experienta sau CV, directorii recunoscand ca acum incep sa vada consecintele mai multor ani in care angajatii au fost prost platiti, transmite Reuters.Mii de angajati au parasit industria ospitalitatii cand calatoriile internationale…

- Sindicatele personalului navigant al Ryanair din Belgia, Spania, Portugalia, Franta si Italia au anuntat greve in weekend, iar echipajele din Spania vor face din nou greva pe 30 iunie si 1-2 iulie. ”Mai putin de 2% din cele 9.000 de zboruri ale Ryanair care au operat in acest weekend (24/25/26 iunie)…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, s-a intalnit marti cu reprezentanti ai sindicatelor din Germania, pentru a discuta aspecte legate de conditiile de munca, salarizare si cazare ale lucratorilor romani din aceasta tara. „In Germania nu ma intalnesc doar cu oficialitati, ci si cu reprezentanti ai sindicatelor,…

- Aproape 30.000 de oameni iși pot pierde viața la locul de munca in UE in acest deceniu in lipsa unor masuri pentru a face locurile de munca mai sigure, avertizeaza sindicatele cu ocazia Zilei Internaționale a Comemorarii Victimelor Accidentelor de Munca, cunoscuta și drept Ziua Internaționala pentru…