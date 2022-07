Sindicatele europene cer o lege a temperaturii maxime la locul de muncă ”Doi muncitori au murit din cauza caldurii, in Spania, saptamana trecuta. In Franta, o tara cu nu plafoneaza temperatura la munca, 12 persoane au murit in accidente de munca din cauza caldurii in 2020”, releva intr-un comunicat CES. Bilantul a crescut joi, in Spana, unde serviciile de salvare din regiunea Madrid au anuntat moartea ”din cauza caldurii” a unui barbat care distribuia publicitate in cutii postale. ”In intreaga Uniune Europeana (UE), 23% dintre muncitori sunt expusi unor temperaturi mari timp de cel putin un sfert” din timpul lor de munca – un procent care creste la 36% in sectoarele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Europeana a Sindicatelor (CES) cere adoptarea, in regim de urgența, o lege care sa stabileasca o temperatura maxima la locul de munca pe continentul european, scrie Agerpres . Din cauza insolației, zeci de lucratori din Spania și Franța au murit la locul de munca, in contextul in care 23%…

- In mijlocul unei veri in care Europa a suferit deja doua perioade de canicula, Confederatia Europeana a Sindicatelor (CES) pledeaza luni pentru adoptarea unei legi care sa stabileasca o temperatura maxima la locul de munca pe continent, transmite AFP. ‘Doi lucratori au murit saptamana trecuta din cauza…

- Acordurile, ratificate luni de ambele parti, include o revenire la salariile anterioare Covid-19 si ”permit imbunatatirea acestora si a altor beneficii peste nivelul salariilor pilotilor Ryanair din Franta si Spania”, se arata intr-un comunicat al operatorului aerian. Sindicatul spaniol al pilotilor…

- Cautarile persoanelor date disparute dupa avalanșa de duminica provocata de ghețarul prabușit de pe muntele Marmolada s-a reluat marți dimineața, fiind folosite pentru cautare, ca și luni, patru drone, informeaza agenția italiana ANSA . Din cele patru drone, doua vor survola partea superioara a muntelui…

- Stabilit la 10.000 de kilometri departare de locurile natale, Daniel Rednic, 44 de ani, fost fotbalist la Dinamo și U Craiova, a vorbit pentru „Libertatea” despre viața de zi cu zi de peste Ocean, in oglinda cu ce se intampla in țara natala. A plecat de 12 ani din Romania, este cetațean american, locuiește…

- Un studiu, publicat vineri in The Lancet Infectious Diseases, bazat pe datele provenite din 185 de țari și teritorii, arata ca vaccinarea contra Covid-19 a evitat 19,8 milioane de decese in primul an de la introducerea vaccinurilor in decembrie 2021. Datele au fost colectate in perioada 8 decembrie…

- Romania nu este atractiva pentru muncitorii din alte țari europene Foto: AGERPRES RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România nu este atractiva pentru muncitorii din alte țari europene. Salariul este mic, iar condițiile de munca nu sunt la cel mai înalt nivel. Astfel,…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) a ridicat nivelul de alerta privind cazurile de variola maimuței și recomanda o serie de masuri de protecție, printre care și purtarea maștii in mijloacele de transport in comun. CDC a decis sa ridice nivelul de alerta la 2 luni, dupa ce numarul…