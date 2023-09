Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 octombrie crește salariul minim net pe țara cu 181 de lei. Se amana, in schimb, majorarea salariului minim pentru lucratorii din construcții și agricultura, deoarece noile calcule ale finanțiștilor arata ca acești angajați ar urma de fapt sa piarda la salariu prin

- Astazi, 28 septembrie, Guvernul va aproba o ordonanța prin care salariul minim crește de la 3.000 la 3.500 de lei, dar și o hotarare potrivit careia salariul minim in construcții crește de la 4.000 la 4.500 de lei. „Maine dau ordonanta si HG, o data pentru marirea salariului (minim) de la 3.000 la 3.300…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, prin hotarare, majorarea la 3.300 de lei a salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, reprezentand o crestere de 10% fata de luna septembrie 2023. ‘Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie…

- Guvernul va aproba in sedinta de joi, prin hotarare, majorarea la 3.300 de lei a salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, reprezentand o crestere de 10% fata de luna septembrie 2023. „Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie…

- Guvernul a publicat forma finala a pachetului de masuri fiscal-bugetare, cu amendamente, pentru care și-a asumat raspunderea in Parlament. Documentul cu „Legea privind unele masuri... The post Ce prevede legea masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul și-a asumat raspunderea appeared first on Special…

- Pachetul de masuri fiscal bugetare pe care Guvernul isi asuma raspunderea are ca obiectiv sa reduca "risipa bugetara si sa puna punct modului in care "cei puternici si cu foarte multi bani se credeau de neatins, a declarat prim ministrul Marcel Ciolacu.Pachetul de masuri fiscal bugetare pe care Guvernul…

- Premierul Marcel Ciolacu a pocit cuvantul ”scriem” atunci cand le-a raspuns jurnaliștilor care il intrebau despre pachetul fiscal bugetar. Intrebat despre stadiul in care se afla pachetul fiscal, Ciolacu a spus ca continuam sa scrim (….), in „doua-trei zile” va fi finalizat, iar pana la sfarșitul acestei…

- Salariul minim net acordat lucratorilor din firmele de construcții ar scadea cu 780 de lei daca Guvernul elimina facilitațile fiscale in vigoare pentru acești anagajați, conform calculelor prezentate, miercuri, de Blocul Național Sindical.