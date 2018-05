Stiri pe aceeasi tema

- Chimiștii și biochimiștii din sistemul sanitar vor picheta vineri ministerele Sanatatii si Muncii. Aceștia reclama scaderea sporurilor personalului din sanatate, dupa intrarea în vigoare a noii legi a salarizarii.

- Sindicatele din Sanatate au anuntat declansarea grevei generale, asta dupa ce guvernantii nu au venit cu nicio solutie pentru angajatii din sistem care au pierdut bani dupa aplicarea Legii Salarizarii si a regulamentului de sporuri, scrie Ziare.com....

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, joi, ca in 7 mai va fi declansata o greva de avertisment, in 11 mai este programata o greva generala, iar in 26 aprilie in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza “haosului din sanatate”, potrivit Agerpres.…

- Astazi, Consiliul Național Sanitas a decis programul de proteste: 26 aprilie - miting; pana pe 6 mai se definitiveaza lista semnaturilor pentru greva; 7 mai - greva de avertisment; 11 mai - greva generala.

- Sindicalistii din Sanatate decid, vineri, daca vor declansa greva generala in sistemul de sanatate. Acestia sunt nemultumiti de regulamentul de sporuri si de faptul ca veniturile cadrelor medicale au scazut in loc sa creasca, fapt confirmat si de ultimele statistici ale Institutului National de Statistica.…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva generala, potrivit Doinei Fanica, presedinte Sanitas Arges. Nu a fost stabilita inca data acesteia, dar a inceput strangerea de semnaturi pentru deschiderea conflictului de munca. Cei din sanatate sunt nemulțumiți ca, deși salariile au…

- Sindicalistii din domeniul sanatatii au decis sa declanseze greva general, potrivit unor informatii Digi24. Ei sunt nemultumiti ca desi salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor medicali.Sindicalistii, care au avut luni o sedinta, vor declansa greva generala din cauza…

- Maririle salariale ale medicilor ar putea sa fie doar pe hartie. Sindicalistii din Sanatate ameninta cu proteste, dupa ce calculele lor demonstreaza ca majorarile promise de guvernanti sunt, de fapt, de cateva zeci de lei. Liderii sindicatelor cred ca nu sunt bani in sistem si ca veniturile nu vor creste,…