- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania (FSNPPC) a transmis, miercuri, o scrisoare ministrului de Interne, Carmen Dan, in care-si exprima nemultumirea fata de propunerile de modificare a Statutului politistului si cer o dezbatere publica transparenta,…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordonanței de Urgența a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. Decizia a fost luata din doua considerente, respectiv deficitul de personal inregistrat la nivelul MAI, precum și nevoia…

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare au protestat in fata Ministerului Afacerilor Interne, iar ulterior s-au mutat in Piata Victoriei. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii mai…

- Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. Ulterior, acestia vor pleca in mars spre…

- Modificari in statutul politistului care ii revolta pe multi dintre ofiteri. Agentii se tem ca daca noua lege se aproba vor putea fi controlati de sefi si mutati de la o structura la alta fara acordul lor. Sindicalistii spun ca se incearca si mai mult politizarea sistemului si eliminarea politistilor…

- Dupa ce ministrul de Interne a anuntat ca angajatii ministerului din operativ sau care desfasoara activitati cu caracter neprevazut vor putea fi platiti pentru orele suplimentare, Sindicatul National al Politistilor spune ca sumele vor fi insignifiante si ca revendicarile sunt mai complexe. Acestia…

- Eliminarea sporului de permanența in condițiile lipsei de personal, dar și salariile inghețate la nivelul anului 2009, ii nemulțu-mesc și pe polițiștii doljeni. Potrivit reprezentanților Sindicatului Polițiștilor Dolj, polițiștii „sunt foarte nervoși“ și, cel mai probabil, in perioada urmatoare vor…