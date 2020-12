Sindicatele din Poliția Română și din Poliția Penitenciară protestează Sindicatele din Poliția Romana și din Poliția Penitenciara protesteaza pentru eliminarea inechitaților salariale din sistemul public, pentru aplicarea legii-cadru privind salarizarea bugetarilor, pentru un salariu minim corelat cu creșterea preturilor de consum precum și pentru condiții decente de munca. Organizațiile sindicale din sistemul de „Aparare, ordine publica și securitate naționala” afiliate la Federația PUBLISIND si la Blocul National Sindical, respectiv Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL impreuna cu Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare SNPP alaturi de sindicatele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

