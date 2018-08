Sindicatele din penitenciarele prahovene avertizează: Vom ieşi în stradă ! F. T. Reprezentanții celor doua sindicate din penitenciarele prahovene – Targșoru Nou și Ploiești – avertizeaza asupra unui iminent protest in strada, in contextul in care, nici acum, dupa mai bine de un an de solicitari și petiții peste petiții, Ministerul Justiției și Administrația Naționala a Penitenciarelor nu au dat curs favorabil cerințelor acestora. Concret, salariații celor doua unitați vor plata orelor suplimentare efectuate, rezolvarea deficitului de personal, salarizare corespunzatoare ș.a.m.d. In contextul amintit mai sus, Adrian Grigoroiu, președintele Sindicatului “Equitas” din cadrul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

