Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul radiațiilor emise de antenele de pe Casa Presei este principalul motiv pentru care angajații Consiliului Concurenței primesc spor pentru condiții de munca vatamatoare, a declarat pentru HotNews.ro Bogdan Chirițoiu, președintele autoritații de concurența. Și angajații agenției de presa Agerpres,…

- USLIP Iasi isi prezinta astazi bilantul la sediul din str. Costache Negruzzi, nr. 10. In cadrul acestei conferinte de presa sindicatul profesorilor va mai aborda subiecte precum: demersul legal pe care USLIP IASI il va intreprinde in ceea ce priveste declaratiile domnilor Mircea Miclea si Daniel Funeriu;…

- Majoritatea PSD din Camera Deputatilor a impus, miercuri, adoptarea unui proiect de lege care prevede dublarea alocatiei de stat pentru copil. Citu a atras atentia ca impactul acestei masuri ar fi de circa 6 miliarde lei, iar deficitul ar putea ajunge, in lipsa unor masuri, la peste 4% din…

- Sindicalistii ieseni din educatie sustin ca pana la 20.000 de profesori risca sa-si piarda locurile de munca, dupa ce Senatul a adoptat initiativa senatorului PSD Liviu Marian Pop cu privire la reducerea numarului de ore in invatamant.Citește și: Se infiripa un mare pol pe stanga / SURSE…

- Modificari la legea privind examenul de rezidentiat Foto: radiocluj.ro Senatorii au facut marti un prim pas pentru rezolvarea crizei privind examenul de rezidentiat. Ei au adoptat modificari la legea privind organizarea concursului, iar cifra de scolarizare se aproba prin hotarâre…

- Camera Deputatilor a adoptat in 18 septembrie, in calitate de for decizional, modificarea Codului Muncii in sensul ca nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara sa fie sanctionata cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoana identificata ca presteaza aceasta munca. In…

- Senatul a trimis la promulgare, saptamâna trecuta, o lege care modifica semnificativ OUG 33/2007 privind funcționarea Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Legea a trecut lejer de comisiile din Camera Deputaților și Senat, fara a stârni discuții prea aprinse,…

- Deputatul liberal Florin Roman a depus la Parlament o initiativa legislativa care prevede ca primarii pot aproba oficierea casatoriilor si in gradini publice, parcuri, muzee si alte locuri in aer liber. Propunerea legislativa modifica si completeaza in acest sens alineatul (2) al articolului 24 din…