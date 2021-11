Stiri pe aceeasi tema

- Testarea elevilor trebuie facuta in familie, altfel unitatile de invatamant vor deveni focare de infectie, iar cele mai multe cadre didactice oricum vor refuza sa administreze elevilor testele de saliva, se mentioneaza intr-un comunicat remis sambata de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI)…

- Testele de saliva nu pot fi administrate preșcolarilor și elevilor de catre profesori, avand in vedere riscul de contaminare la care aceștia pot fi expuși, in absența echipamentului special de protecție, afirma doua mari federații sindicale, intr-o scrisoare deschisa adresata Ministrului Sanatații.…

- Orice trecere forțata in concediu a cadrelor didactice este ilegala, susține Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, FSLI, intr-un document trimis filialelor organizației. Reprezentanții profesorilor susțin ca profesorii pot fi in concediu de odihna in aceasta vacanța forțata de autoritați pentru…

- Consiliul National al Elevilor cere sa se asigure testarea gratuita, saptamanala, in unitațile de invațamant, a tuturor elevilor și cadrelor didactice neimunizate impotriva COVID-19, dupa ce ministrul educatiei a anuntat miercuri, 29 septembrie, ca scolile raman deschise și peste pragul de 6 la mie.…

- PSRM сontesta in instanța de judecata decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica și cere anularea obligarii angajaților din Educație sa suporte cheltuielile pentru testele anti-COVID-19. Vaccinarea trebuie sa ramina benevola, dar nu obligatorie. Partidul Socialiștilor din Republica…

- Un grup de ONG-uri „cer stoparea discriminarii cadrelor didactice nevaccinate”. Reprezentanții acestor asociații au subliniat, intr-o conferința de presa, ca „este inadmisibil” faptul ca autoritațile statului obliga angajații din educație, care nu sunt vaccinați, sa suporte cheltuielile pentru testarea…

- Mișcarea Juriștilor Ortodocși, AO „Planeta Curata", AO „Moldova pentru viața”, AO „Parinți și pedagogi” etc. (7 ONG) susțin o conferința de presa cu genericul: „Profesorii refuza testarea obligatorie. 7 ONG cer stoparea discriminarii cadrelor didactice nevaccinate”.