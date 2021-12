Sindicatele din învățământ amenință cu greva generală: Școlile nu se vor deschide în ianuarie dacă vor fi majorate salariile Varianta intrarii angajatilor din educatie in greva generala in ianuarie, situatie care ar duce la inchiderea unitatilor de invatamant, este foarte probabila, deoarece angajatii se simt umiliti de faptul ca Guvernul nu intentioneaza sa le majoreze anul viitor salariile conform legii, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, liderii a doua federatii sindicale din invatamant. “Primim foarte multe semnale contondente, reactiile sunt extrem de dure, oamenii vor sa protesteze. Asa cum am transmis si Guvernului astazi, dupa 3 ianuarie se va ajunge foarte probabil la o greva generala, adica s-ar putea sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

