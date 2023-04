Stiri pe aceeasi tema

- Discutii intre guvernul francez si sindicate ar putea avea loc in curand, in contextul in care disputa politica si demonstratiile stradale impotriva reformei pensiilor continua sa zguduie tara, relateaza miercuri mai multe media franceze, preluate de DPA. Prim-ministrul Elisabeth Borne intentioneaza…

- Proteste masive convocate de sindicate au loc in Franța, intr-un demers menit sa determine guvernul președintelui Emmanuel Macron sa revina asupra legii care prevede creșterea varstei de pensionare cu doi ani.

- Franta este paralizata, marți, 7 martie, de o noua greva generala. Sindicatele se opun reformei lui Macron de a creste varsta de pensionare la 64 de ani. Manifestatii, greve prelungite, intersecții ocupate, spectacole anulate – sindicatele din Franța vor incerca marti sa paralizeze tara, cu cateva zile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca marti este anuntata o greva generala, cu posibilitatea prelungirii acesteia si in ziua de miercuri, context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei…

- MAE a lansat o atenționare de calatorie pentru Franța, unde este anunțata o greva generala, cu posibilitatea prelungirii acesteia și in ziua de miercuri, context in care sunt așteptate perturbari ale circulației feroviare naționale, locale și internaționa

- Sindicatele din Educatie ameninta cu proteste de luna viitoare, care pot culmina cu o greva generala in luna mai, daca Guvernul continua sa ignore problemele din sistem. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie Spiru Haret si-au exprimat nemultumirea fata de…

- Marti si sambata sunt prevazute greve generale in Franța, context in care sunt asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale (TGV, Ouigo), locale (TER, Intercites, Transilien) si internationale (Thalys, Eurostar).

- Francezii ies marți in strada pentru un nou protest masiv, dupa ce acțiunea din 19 ianuarie, cunoscuta drept "Joia Neagra" sau "Ziua Judecații", a mobilizat peste un milion de oameni nemulțumiți de planurile președintelui Emmanuel Macron, de a crește vars