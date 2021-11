Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) “Spiru Haret” cer Guvernului blocarea distributiei testelor din saliva pentru depistarea COVID – 10 si distribuirea in unitatile de invatamant a unor kit-uri individuale, pentru ca, susțin liderii sindicali, testele care au ajuns in inspectoratele scolare nu respecta nicio regula de siguranta sanitara. […] The post Sindicatele din Educație cer blocarea distribuirii testelor din saliva in școli appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .