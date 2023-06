Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Educatie asteapta 20.000 de persoane la protestele organizate vineri la Bucuresti, in intervalul orar 11:00 – 16:00. Sindicalistii se intalnesc in Piata Victoriei, la ora 11:00, pentru ca la 12:30 sa plece in mars pe traseul Piata Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – urcare Pod Basarab…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Sindicaliștii din invațamant au respins oferta Guvernului, a confirmat președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, care a precizat ca, „in momentul de fața, greva continua”. „Am comunicat in cursul zilei de astazi ultimele masuri pe…

- Sindicalistii din Educatie au refuzat oferta Guvernului pentru incetarea grevei, a anuntat joi, in Piata Victoriei, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Nistor.

- Sindicaliștii din Educație trebuie sa le transmita guvernanților astazi, pana la ora 12:00, daca accepta sau nu ultima oferta pentru incetarea grevei. La aceasta ora, sindicatele din teritoriu aduna raspunsuri de la angajații din invațamant, inclusiv de la cei care nu sunt membrii de sindicat. Potrivit…

- Sindicatele din educatie declanseaza luni, 22 mai, o greva generala in scoli, dupa ce la negocierile de duminica cu Guvernul nu s-a ajuns la nici o intelegere. Sindicalistii spun ca greva generala din invatamant va continua pana cand vor primi din partea Guvernului „o solutie credibila" asupra revendicarilor…

- Simion Hancescu, liderul FSLI, a decalrat, inainte de intalnirea de la Palatul Victoria, ca greva de maine se va desfașura conform programului. Greva generala din invatamant va avea loc luni, 22 mai, a anuntat, duminica, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu,…

- Sindicatele din Educatie vor picheta marti si miercuri sediul Guvernului, nemultumite de salarizarea din sistem dar si de intentiile Executivului de a plafona cheltuielile de personal la nivelul anului 2022 cu impact negativ suplimentar pentru angajatii din invatamant, relateaza Agerpres. Potrivit presedintelui…

- ”Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie «Spiru Haret» si Federatia Nationala Sindicala «Alma Mater» anunta Guvernul Romaniei si Parlamentul ca au demarat referendumul pentru strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale”, se arata intr-un comunicat…