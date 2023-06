Sindicatele din construcții avertizeaza Guvernul ca daca va renunța la reducerile de impozit aplicate in acest moment in sector, muncitorii vor pleca din țara și Romania se va confrunta din nou cu o lipsa mare a forței de munca, așa cum era și pana la acordarea facilitaților fiscale. Federația Generala a Sindicatelor „Familia” susține ca […] The post Sindicatele din construcții atenționeaza Guvernul: Daca taiați facilitațile fiscale, vor pleca toți muncitorii din țara! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .