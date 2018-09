Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii, care au declansat protestele in fata penitenciarelor in 7 septembrie, spun ca singura reactie a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost aceea "de a dezinforma opinia publica referitor la nemultumirile angajatilor penitenciarelor care protesteaza pretinzand ca, subit, conditiile…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) anunta noi proteste ale angajatilor in fata penitenciarelor, in perioada 19 septembrie - 3 octombrie, cerand "rezolvarea urgenta" a revendicarilor care tin de imbunatatirea conditiilor de lucru si de respectarea drepturilor…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) anunta noi proteste ale angajatilor in fata penitenciarelor, in perioada 19 septembrie - 3 octombrie, cerand "rezolvarea urgenta" a revendicarilor care tin de

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a anunțat ca s-a depus o noua plangere penala pe numele ministrului Justiției. Sindicaliștii spun ca Tudorel Toader se face vinovat de abuz in serviciu pentru ca ar fi interzis, ilegal, plata a peste jumatate din orele suplimentare…

- Luni, 23 iulie, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) a depus la Parchetul General o noua plangere penala impotriva lui Tudorel Toader pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, fapta pentru care ministrul risca pana la 7 ani de inchisoare. Sindicalistii…

- Sindicalistii din penitenciare anunta, vineri, ca au facut plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, iar procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu. In aceast saptamana, sincicalistii din Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Sindicalistii din penitenciare anunta, vineri, ca au facut plangere penala impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, iar procurorii au inceput urmarirea penala in rem pentru abuz in serviciu. In aceast saptamana, sindicalistii din Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) spune ca pregateste o noua plangere penala pentru abuz in serviciu pe numele ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Acestia sustin ca angajatii din penitenciare nu isi primesc...